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38 минут назад

РФС отстранил на 5 лет двух российских футболистов

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) на пять лет отстранил от футбольной деятельности игроков клуба второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) «Металлург – Видное» Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду. Об этом сообщается на сайте РФС.

РФС отстранил на 5 лет двух российских футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии пресс-службы союза говорится, что игроки отстранены от любой связанной с футболом деятельности из-за систематической игры на тотализаторе. Каждый из игроков совершил более 500 ставок в том числе и на матчи, которые проводятся под эгидой РФС.

На матчи с участием «Металлурга – Видное» Андрияхин и Негода ставок не делали, отметили в пресс-службе.

«Металлург-Видное» в первой части сезона-2021/22 занял последнее место в своей подгруппе третьей группы Футбольной национальной лиги - 2.

Футбол,Анатолий Негода,Дмитрий Андрияхин,РФС,
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