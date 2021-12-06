РФС отстранил на 5 лет двух российских футболистов

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) на пять лет отстранил от футбольной деятельности игроков клуба второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) «Металлург – Видное» Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду. Об этом сообщается на сайте РФС.

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В комментарии пресс-службы союза говорится, что игроки отстранены от любой связанной с футболом деятельности из-за систематической игры на тотализаторе. Каждый из игроков совершил более 500 ставок в том числе и на матчи, которые проводятся под эгидой РФС.

На матчи с участием «Металлурга – Видное» Андрияхин и Негода ставок не делали, отметили в пресс-службе.