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46 минут назад

Футболист Рыжов стал жертвой мошенника

Чемпион Европы по футболу 2006 года Дмитрий Рыжов стал жертвой мошенника. Аферист развел спортсмена на 30 тысяч рублей. В воскресенье, 5 декабря, полицейским удалось найти мошенника, сообщает «Комсомольская правда».

Футболист Рыжов стал жертвой мошенника
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ РЫЖОВАИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ РЫЖОВА

По данным газеты, инцидент произошел в Тольятти 16 июля 2021 года. Рыжов наткнулся в Instagram на сайт Futboll Shocker и решил приобрести себе несколько пар футбольных бутс. Спортсмен связался с продавцом и начал договариваться о сделке.

«Они все обговорили. Потерпевший решил купить три пары, после чего перевел деньги на указанные реквизиты. Сумма покупки составила 29 800 рублей. Бутсы футболисту так и не прислали», — рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Спустя три дня Рыжов написал на афериста заявление в полицию. Но выйти на злоумышленника, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием интернета, правоохранителям удалось лишь недавно. Им оказался 18-летний Бахман Н.

«Парня задержали в Казани — именно там он проживает. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Молодой человек дал признательные показания», — сообщили «КП» правоохранители.

На данный момент в отношении афериста продолжается расследование. Правоохранители уверены, что потерпевших от его рук гораздо больше.

Футбол,Дмитрий Рыжов,Комсомольская правда,
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