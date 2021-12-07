Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

Раскрыто условие ухода Кокорина из "Фиорентины"

Итальянский клуб «Фиорентина» может досрочно расторгнуть контракт с российским футболистом Александром Кокориным. Это произойдет, если спортсмена не смогут сдать в аренду, сообщает телеканал «360».

Раскрыто условие ухода Кокорина из "Фиорентины"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство «Фиорентины» досрочно расторгнет контракт с Кокориным, если его не удастся отправить в аренду в другой футбольный клуб. Договор с российским нападающим действует до 2024 года. Сейчас клуб занимается поиском подходящей команды, куда Кокорин может отправиться уже в январе.

Ранее журналисты сообщали, что Кокорин может подписать контракт к одним из футбольных клубов России или Катара. Руководство «Фиорентины» планирует взять на место спортсмена Дарвина Нуньеса из «Бенфики» или Тони Мартинеса из «Порту».

Александр Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину» зимой 2021 года. В нынешнем сезоне футболист успел сыграть в четырех матчах итальянского чемпионата. При этом ему не удалось отметиться результативными действиями. Большую часть сезона в Италии российский нападающий пропустил из-за травмы.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители