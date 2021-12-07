Раскрыто условие ухода Кокорина из "Фиорентины"

Итальянский клуб «Фиорентина» может досрочно расторгнуть контракт с российским футболистом Александром Кокориным. Это произойдет, если спортсмена не смогут сдать в аренду, сообщает телеканал «360».

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Руководство «Фиорентины» досрочно расторгнет контракт с Кокориным, если его не удастся отправить в аренду в другой футбольный клуб. Договор с российским нападающим действует до 2024 года. Сейчас клуб занимается поиском подходящей команды, куда Кокорин может отправиться уже в январе.

Ранее журналисты сообщали, что Кокорин может подписать контракт к одним из футбольных клубов России или Катара. Руководство «Фиорентины» планирует взять на место спортсмена Дарвина Нуньеса из «Бенфики» или Тони Мартинеса из «Порту».