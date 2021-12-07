Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимает «Брюгге». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К 31-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.

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Оба гола в этой встрече забил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Первый гол стал для французского футболиста 30-м в Лиге чемпионов. Мбаппе достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, достигшего данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.