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1 час назад

Месси обогнал Пеле по количеству голов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился голом в матчах Лиги чемпионов с «Брюгге». Это его 758-й гол за карьеру. Столько же, по данным RSSSF, забил экс-форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

Месси обогнал Пеле по количеству голов
Фото: ReutersReuters

Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль. Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов.

34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах.

Футбол,Лионель Месси,
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