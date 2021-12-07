Месси обогнал Пеле по количеству голов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился голом в матчах Лиги чемпионов с «Брюгге». Это его 758-й гол за карьеру. Столько же, по данным RSSSF, забил экс-форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

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Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль. Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов.