Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
26 минут назад

Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворита матча "Спартак" - "Легия" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На бумаге, наверное, все-таки "Спартак". В РПЛ они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с "Наполи" выиграли, с "Лестером" в последнем матче сыграли хорошо. Думаю, что "Спартак", — приводит слова специалиста "Матч ТВ".

Матч "Легия" — "Спартак" состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени. Подопечные Руя Витории сохраняют шанс на выход в весеннюю стадию еврокубков. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф красно-белым необходимо побеждать в Польше, но, при определенных раскладах, для попадания в весеннюю часть еврокубков команде может хватить и ничьей.

Ранее бывший спортивный директор "Легии" Михал Жевлаков заявил что "Спартак" является фаворитом в предстоящем очном матче Лиги Европы.

Футбол,Михал Жевлаков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители