Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы

"На бумаге, наверное, все-таки "Спартак". В РПЛ они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с "Наполи" выиграли, с "Лестером" в последнем матче сыграли хорошо. Думаю, что "Спартак", — приводит слова специалиста "Матч ТВ".

Матч "Легия" — "Спартак" состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени. Подопечные Руя Витории сохраняют шанс на выход в весеннюю стадию еврокубков. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф красно-белым необходимо побеждать в Польше, но, при определенных раскладах, для попадания в весеннюю часть еврокубков команде может хватить и ничьей.