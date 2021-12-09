Экс-тренер "Спартака" Тедеско официально возглавил "РБ Лейпциг"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско официально возглавил "РБ Лейпциг". Контракт рассчитан до июня 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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5 декабря вице-чемпион Германии объявил об увольнении главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Под руководством Марша "Лейпциг" провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров "быки" набрали всего 18 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

Доменико Тедеско покинул "Спартак" после сезона-2020/21. Под его руководством москвичи заняли второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он руководил командой с 2019 года. Также Тедеско тренировал немецкие "Эрцгебирге" и "Шальке-04".