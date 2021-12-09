"Спартак" сыграет с "Легией" в черной форме

Матч начнется в Польше в 20:45 по московскому времени.
Пресс-служба «Спартака» объявила, что московская команда сыграет с польской «Легией» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в третьем комплекте формы черного цвета.
Пресс-служба "Спартака" объявила, что московская команда сыграет с польской "Легией" в рамках матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в третьем комплекте формы черного цвета.
На данный момент красно-белые с семью очками занимают второе место в группе С, но могут как опуститься на последнюю строчку и вылететь из еврокубков, так и выиграть квартет и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы, если «Спартак» закончит групповой этап на третьем месте, то продолжит выступление в Лиге конференций.