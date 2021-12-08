Пеле вновь госпитализировали

Бразильского футболиста Пеле снова госпитализировали
Экс-футболист сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) снова попал в больницу. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, 81-летнего футболиста госпитализировали в больницу имени Альберта Эйнштейна Сант-Паулы для лечения опухоли толстой кишки. Данный недуг у Пеле обнаружили в сентябре 2021 года.
На данный момент футболист находится в удовлетворительном состоянии, он проходит плановое лечение. По прогнозам, через несколько дней Пеле уже выпишут из больницы.
Ранее футболисту пришлось перенести операцию по удалению опухоли на толстой кишке. Однако после процедуры в сентябре ему стало еще хуже и его перевели в реанимацию. В октябре Пеле выписали из больницы и он начал проходить курс химиотерапии.