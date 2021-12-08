Пеле вновь госпитализировали

Бразильского футболиста Пеле снова госпитализировали

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Экс-футболист сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) снова попал в больницу. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, 81-летнего футболиста госпитализировали в больницу имени Альберта Эйнштейна Сант-Паулы для лечения опухоли толстой кишки. Данный недуг у Пеле обнаружили в сентябре 2021 года.

На данный момент футболист находится в удовлетворительном состоянии, он проходит плановое лечение. По прогнозам, через несколько дней Пеле уже выпишут из больницы.