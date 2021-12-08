«Зенит» сыграл вничью с «Челси», забив на 94-й минуте

«Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3).
Уже на второй минуте счет в матче открыл нападающий лондонской команды Тимо Вернер. Бразилец Клаудиньо сумел сравнять счет в противостоянии. Через три минуты иранский форвард петербургского клуба Сердар Азмун вывел свою команду вперед. На 62-й минуте Ромелу Лукаку забил второй мяч для «Челси». В концовке встречи форвард Вернер сделал дубль, выведя свою команду вперед. Уже в компенсированное время вышедший на замену Магомед Оздоев дальним ударом сравнял счет.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, что эта встреча ничего не решала для «Зенита». Они заранее обеспечили себе третье место, набрав пять очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака сыграют в 1/16 плей-офф Лиги Европы. «Челси» продолжит выступление в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля заняла второе место в группе H, заработав 13 очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов.