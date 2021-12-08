«Зенит» сыграл вничью с «Челси», забив на 94-й минуте

Уже на второй минуте счет в матче открыл нападающий лондонской команды Тимо Вернер. Бразилец Клаудиньо сумел сравнять счет в противостоянии. Через три минуты иранский форвард петербургского клуба Сердар Азмун вывел свою команду вперед. На 62-й минуте Ромелу Лукаку забил второй мяч для «Челси». В концовке встречи форвард Вернер сделал дубль, выведя свою команду вперед. Уже в компенсированное время вышедший на замену Магомед Оздоев дальним ударом сравнял счет.