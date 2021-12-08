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1 час назад

«Зенит» сыграл вничью с «Челси», забив на 94-й минуте

«Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3).

«Зенит» сыграл вничью с «Челси», забив на 94-й минуте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже на второй минуте счет в матче открыл нападающий лондонской команды Тимо Вернер. Бразилец Клаудиньо сумел сравнять счет в противостоянии. Через три минуты иранский форвард петербургского клуба Сердар Азмун вывел свою команду вперед. На 62-й минуте Ромелу Лукаку забил второй мяч для «Челси». В концовке встречи форвард Вернер сделал дубль, выведя свою команду вперед. Уже в компенсированное время вышедший на замену Магомед Оздоев дальним ударом сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что эта встреча ничего не решала для «Зенита». Они заранее обеспечили себе третье место, набрав пять очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака сыграют в 1/16 плей-офф Лиги Европы. «Челси» продолжит выступление в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля заняла второе место в группе H, заработав 13 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов.

Футбол,Томас Тухель,Сергей Семак,Тимо Вернер,Магомед Оздоев,Зенит,Газета.Ru,
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