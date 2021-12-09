Как завершился 6-й тур Лиги чемпионов

«Барселона» потерпела разгромное поражение от «Баварии» и впервые с сезона-2000/01 не сумела выйти в плей-офф главного еврокубка. «Зальцбург» обыграл «Севилью» и стал первой австрийской командой, вышедшей в 1/8 финала турнира. «Ювентус» взял верх над «Мальмё» и в последний момент опередил «Челси» в квартете H благодаря осечке конкурента в Санкт-Петербурге. А встречу «Аталанты» и «Вильярреала» в Бергамо перенесли на четверг из-за сильного снегопада. Как завершился заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

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Удивительный вылет гранда

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Главная интрига заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов заключалась в том, выйдет «Барселона» в плей-офф или нет. Для того чтобы решить задачу, сине-гранатовым необходима была в первую очередь осечка «Бенфики» в матче с киевским «Динамо». В противном случае подопечным Хави требовалось самим набирать очки в Мюнхене.

В итоге всё пошло по наихудшему для них сценарию. Лиссабонцы оказались сильнее действующего чемпиона Украины, а сами они оказались не в силах противостоять «Баварии».

Встреча второго круга между ними, как и игра первого, завершилась разгромной победой немецкого коллектива со счётом 3:0. Самое печальное для болельщиков каталонцев заключается в том, что их любимцы не имели ни малейших шансов на положительный исход. Гости не создали ни одного опасного момента и отметились лишь двумя ударами в створ.

Хозяева же вполне могли отличиться больше трёх раз. В середине первого тайма счёт открыл Томас Мюллер, для которого этот гол стал юбилейным 50-м в ЛЧ. А незадолго до свистка на перерыв Марк-Андре тер Штеген не сумел отразить дальний выстрел Лероя Зане. Поставил же точку во второй половине встречи Джамал Мусиала. Так, «Бавария» во втором сезоне подряд одержала шесть побед в группе главного еврокубка. Единственной ложкой дёгтя стала прерванная результативная серия не сумевшего отличиться Роберта Левандовски.

«Барселона» же впервые с сезона-2000/01 не смогла пробиться в плей-офф ЛЧ и продолжит выступление в Лиге Европы. При этом сложно оспорить тот факт, что вылет команды получился абсолютно заслуженным. Она набрала всего семь очков и забила только два мяча, оба в ворота «Динамо».

Бесславный конец чемпиона Украины

Киевское «Динамо», заранее потерявшее шансы на продолжение борьбы в еврокубках, в матче последнего тура с «Бенфикой» намеревалось не только громко хлопнуть дверью, но и оказать посильную помощь «Барселоне». Однако достаточно быстро стало понятно, что сделать это не не получится. Уже к середине первого тайма лиссабонцы забили два безответных мяча.

Причём первый победный записал себе в актив украинский нападающий хозяев Роман Яремчук, как раз являющийся воспитанником киевлян. Казалось, поразив ворота родного коллектива, он должен воздержаться от празднований. Но футболист совершенно не сдерживал эмоций. Понять форварда можно, ведь для него данный гол стал дебютным на групповом этапе ЛЧ.

А всего через несколько минут Мораес Жилберто, воспользовавшись грубой ошибкой Беньямина Вербича, реализовал выход один на один. Бело-голубым остаётся лишь уповать на невероятный промах Виктора Цыганкова по пустым воротам ещё при равном счёте. Болельщики «Динамо» наверняка постараются как можно скорее забыть текущий розыгрыш главного еврокубка, ведь их любимая команда набрала всего одно очко, забила один мяч и пропустила 11. В итоге оба украинских гранда заняли последние места в своих квартетах, разве что «Шахтёр» заработал два балла.

Невероятное возрождение «Лилля»

Наиболее запутанная ситуация перед матчами последнего тура сложилась в группе G, где все четыре участника могли как выйти в плей-офф ЛЧ, так и завершить выступление в еврокубках. Занимающему последнюю строчку «Вольфсбургу» необходимо было дома обыгрывать «Лилль», чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы.

Однако конкуренции в этом противостоянии не получилось. Во многом его судьбу решил быстрый гол 36-летнего Бурака Йылмаза на 11-й минуте. После розыгрыша углового у своих ворот гости организовали идеальную контратаку и не оставили сопернику шансов. Окончательно всё стало понятно ближе к финальному свистку, когда Джонатан Дэвид и вышедший на замену Анхель Гомес довели дело до разгрома. Единственное, на что сподобились хозяева — гол престижа в исполнении Ренато Штеффена.

А действующий чемпион Франции совершил маленькое чудо, финишировав на вершине своего квартета. Ведь после первого круга на его счету значились всего два очка. Да и выступление в национальном первенстве не настраивало на позитивный лад. В настоящий момент подопечные Жослена Гурвеннека располагаются лишь на 11-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Зато игра в ЛЧ стала для них настоящей отдушиной.

Исторический успех «Зальцбурга»

Второй участник плей-офф от данного квартета определялся в очном противостоянии «Зальцбурга» и «Севильи». Причём, учитывая поражение «Вольфсбурга», играющую дома австрийскую команду устраивала и ничья. Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот в начале второго гости упустили самый явный момент для того, чтобы набрать три очка. После прострела с правого фланга Мунир Эль-Хаддади головой в упор пробил в перекладину.

Хозяева моментально наказали соперника за расточительность. Они отобрали мяч в центре поля и организовали быструю атаку, которую точным ударом с близкой дистанции завершил восстановившийся от повреждения Ноа Окофор. Окончательно всё стало ясно после того, как Жоан Жордан за девять минут получил две жёлтые карточки и оставил своих партнёров в меньшинстве.

Так «Зальцбург» добился победы, значение которой сложно переоценить. Впервые в истории команда из Австрии вышла в плей-офф ЛЧ. Местный гегемон в последние годы был близок к тому, чтобы решить эту задачу, но добился успеха только сейчас. «Севилья» же продолжит выступление в любимой Лиге Европы, которую выигрывала четыре раза.

Сумасшедшее везение «Ювентуса»

В свою очередь, «Ювентус» до последнего тура вёл борьбу с «Челси» за первое место в группе H. Однако при равенстве очков выше бы оказались лондонцы благодаря результатам очных встреч. В итоге подарок итальянскому коллективу сделал «Зенит», отобравший баллы у действующего обладателя трофея. Сами же чёрно-белые дома ожидаемо оказались сильнее «Мальмё» — 1:0.

Добиться положительного результата им не помешала даже серьёзная ротация, затеянная Массимилиано Аллегри. В запасе остались Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Альваро Мората, Хуан Куадрадо и Мануэль Локателли. А единственный мяч забил как раз один из резервистов, получивших шанс. Мойзе Кин открыл счёт уже на 18-й минуте после подачи Федерико Бернардески с фланга. Параллельно он в возрасте 21 года и 283 дня стал вторым по молодости автором гола в истории «Ювентуса» в ЛЧ, уступив лишь Алессандро Дель Пьеро.

Фаворит вполне мог добиться разгрома. Хозяева нанесли 16 ударов, но выше всяких похвал действовал вратарь гостей Исмаэль Диавара, совершивший шесть сейвов. Однако вряд ли это сильно расстроило туринцев, ведь после финального свистка они узнали о чудесном спасении «Зенита» и своём финише на первой строчке. А мир облетели кадры удивлённого Леонардо Бонуччи, демонстрирующего партнёрам по три пальца на каждой руке.