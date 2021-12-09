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45 минут назад

Бакаев вывел «Спартак» вперёд в матче с «Легией»

Московский «Спартак» открыл счёт в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы с варшавской «Легией».

Бакаев вывел «Спартак» вперёд в матче с «Легией»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 17-й минуте полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев отобрал мяч у защитника хозяев около их штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол.

Встреча проходит в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что будущее Витории в «Спартаке» не зависит от результата матча с «Легией».

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