Бакаев вывел «Спартак» вперёд в матче с «Легией»

Московский «Спартак» открыл счёт в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы с варшавской «Легией».
На 17-й минуте полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев отобрал мяч у защитника хозяев около их штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол.
Встреча проходит в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского».
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что будущее Витории в «Спартаке» не зависит от результата матча с «Легией».