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1 час назад

Что творилось в раздевалке "Спартака" после выхода команды в Лигу Европы. Видео

Футболисты «Спартака» бурно отпраздновали выход в 1/8 Лиги Европы. Видеозапись из раздевалки московской команды публикует телеграм-канал «Мутко против».

На видео футболисты радостно скачут по раздевалке, кричат и бросаются вещами.

Ранее в четверг, 9 декабря, московский «Спартак» обыграл польскую «Легию» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.

На 98-й минуте матча, на исходе компенсированного времени, голкипер Александр Селихов спас свою команду, взяв пенальти от Томаша Пекхарта.

«Спартак» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе C.

Жеребьевка Лиги Европы состоится в Ньоне (Швейцария) 13 декабря.

Футбол,Видео,Томаш Пекхарт,Зелимхан Бакаев,Александр Селихов,Спартак,
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