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1 час назад

СМИ: Слуцкий уйдет с пост тренера «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий покинет свой пост, пишут СМИ.

СМИ: Слуцкий уйдет с пост тренера «Рубина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал Inside RPL утверждает, что руководство команды решило уволить тренера из-за неудовлетворительных спортивных результатов.

Сообщается, что «Рубин» объявит об увольнении Слуцкого в ближайшие дни. Нового главного тренера якобы назначат в январе, перед межсезонным сбором команды.

Официальных комментариев по поводу слухов об отставке Слуцкого пока не поступало.

Рубин» в матче 18-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:2). Казанцы проиграли уже третий матч подряд и опустились на десятое место в турнирной таблице.

Месяц назад уже появлялись слухи о скорой отставке Слуцкого. Однако генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил тогда, что нет никаких предпосылок к увольнению наставника.

Футбол,Рустем Сайманов,Леонид Слуцкий,Крылья Советов,интернет-издание "Свободная пресса",
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