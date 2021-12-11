СМИ: Слуцкий уйдет с пост тренера «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий покинет свой пост, пишут СМИ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал Inside RPL утверждает, что руководство команды решило уволить тренера из-за неудовлетворительных спортивных результатов.

Сообщается, что «Рубин» объявит об увольнении Слуцкого в ближайшие дни. Нового главного тренера якобы назначат в январе, перед межсезонным сбором команды.

Официальных комментариев по поводу слухов об отставке Слуцкого пока не поступало.

Рубин» в матче 18-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:2). Казанцы проиграли уже третий матч подряд и опустились на десятое место в турнирной таблице.