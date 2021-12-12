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1 час назад

Миранчук забил первый гол в сезоне за «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Российский полузащитник впервые в сезоне появился в стартовом составе и в этом же матче забил свой первый гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Счёт в матче открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне.

Миранчук забил первый гол в сезоне за «Аталанту»
Фото: ALESSANDRO SABATTINI/GETTY IMAGESALESSANDRO SABATTINI/GETTY IMAGES

26-летний Миранчук ранее в нынешнем сезоне выходил за «Аталанту» в матчах лишь со скамейки запасных. На его счету 195 минут в семи матчах чемпионата Италии. Также Миранчук дважды сыграл в Лиге чемпионов и отдал голевую передачу.

Контракт Миранчука с итальянским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 13,5 млн. Ранее появилась информация, что полузащитник может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Футбол,Джованни Симеон,Алексей Миранчук,
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