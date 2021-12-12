Миранчук забил первый гол в сезоне за «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Российский полузащитник впервые в сезоне появился в стартовом составе и в этом же матче забил свой первый гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Счёт в матче открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне.

Фото: ALESSANDRO SABATTINI/GETTY IMAGES ALESSANDRO SABATTINI/GETTY IMAGES

26-летний Миранчук ранее в нынешнем сезоне выходил за «Аталанту» в матчах лишь со скамейки запасных. На его счету 195 минут в семи матчах чемпионата Италии. Также Миранчук дважды сыграл в Лиге чемпионов и отдал голевую передачу.