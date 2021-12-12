«Локомотив» одолел «Уфу» благодаря голам Марадишвили и Керка

«Локомотив» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 71-й минуте Фёдор Смолов с левого края вошёл в штрафную и пробил низом, Константин Марадишвили сыграл на подборе и хлёстко зарядил в верхний угол — Александр Беленов не дотянулся. Через три минуты Дмитрий Рыбчинский влетел в штрафную, на рывке ушёл от Филипа Мрзляка и прострелил во вратарскую — Гирано Керк подстроился и пяткой переправил мяч в сетку.