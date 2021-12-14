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58 минут назад

Джикия поставил двойку "Спартаку" за выступление в чемпионате России

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия оценил выступление московского "Спартака" в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Джикия поставил двойку "Спартаку" за выступление в чемпионате РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какую оценку выставлю "Спартаку" за выступление в чемпионате России? Двойку. Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и в РПЛ? Нет", - сказал Джикия.

"Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя "Наполи". Это сделать позволила победа в последнем матче группового раунда против "Легии". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Единственный гол на счету Зелимхана Бакаева. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает девятую строчку, набрав 23 балла. В заключительном матче 2021 года красно-белые уступили "Сочи" (0:3).

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в московском "Спартаке".

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