Джикия поставил двойку "Спартаку" за выступление в чемпионате РФ

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия оценил выступление московского "Спартака" в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
"Какую оценку выставлю "Спартаку" за выступление в чемпионате России? Двойку. Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и в РПЛ? Нет", - сказал Джикия.
"Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя "Наполи". Это сделать позволила победа в последнем матче группового раунда против "Легии". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
Единственный гол на счету Зелимхана Бакаева. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает девятую строчку, набрав 23 балла. В заключительном матче 2021 года красно-белые уступили "Сочи" (0:3).
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в московском "Спартаке".