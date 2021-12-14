Почему «Бетис» победит «Зенит» в Лиге Европы

Технический секретарь «Бетиса» Алексис Трухильо высказался о петербургском «Зените», с которым испанский клуб сыграет в стыковом этапе плей-офф Лиги Европы.
— «Бетис» сыграет с «Зенитом» после зимнего перерыва, поэтому сопернику может не хватить игрового ритма. Проблем с игрой на их поле не должно быть. Футболисты «Зенита» отлично обращаются с мячом, команда показывает хорошую игру. Важным моментом может стать то, что «Зенит» сыграет с нами после зимнего перерыва, а у нас может быть больше игрового тонуса, — цитирует Трухильо El diario de sevilla.
Первый матч «Зенит» проведет дома 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля на «Бенито Вильямарин» в Севилье. Победитель выйдет в 1/8 финала турнира.
Финал Лиги Европы состоится 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.