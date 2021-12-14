Почему «Бетис» победит «Зенит» в Лиге Европы

— «Бетис» сыграет с «Зенитом» после зимнего перерыва, поэтому сопернику может не хватить игрового ритма. Проблем с игрой на их поле не должно быть. Футболисты «Зенита» отлично обращаются с мячом, команда показывает хорошую игру. Важным моментом может стать то, что «Зенит» сыграет с нами после зимнего перерыва, а у нас может быть больше игрового тонуса, — цитирует Трухильо El diario de sevilla.