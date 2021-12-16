Аршавин прокомментировал отставку Витории

«Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».