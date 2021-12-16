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34 минуты назад

Аршавин заявил, что его не удивляет отставка Витории с поста главного тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на увольнение португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

Аршавин прокомментировал отставку Витории
Фото: ReutersReuters

«Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, Витории было достаточно трудно работать в нервной обстановке вокруг клуба. При этом эксперт пошутил, что его устраивает состояние «Спартака» с учётом поражения от «Зенита» со счётом 1:7.

«Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее», — добавил Аршавин.

Витория был отправлен в отставку 15 декабря, а возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, однако в чемпионате России красно-белые ушли на зимний перерыв на девятом месте.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение Витории.

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