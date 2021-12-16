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44 минуты назад

В "Спартаке" прокомментировали информацию об отказе Витории покинуть клуб

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что уволенный с поста главного тренера Руй Витория отказывался покидать клуб. Слова Зеленова передает "Спорт-Экспресс".

«Спартак» опроверг отказ Витории покидать клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, это неправда. Вся информация — в пресс-релизе. Это соглашение сторон, совместное решение", — заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что Витория отказывается расторгать контракт с красно-белыми. Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Под его руководством "Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает девятую строчку, набрав 23 балла. Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о возможной реакции болельщиков "Спартака" на увольнение Руя Витории.

Футбол,Георгий Черданцев,Дмитрий Зеленов,Спартак,
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