«Спартак» опроверг отказ Витории покидать клуб

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что уволенный с поста главного тренера Руй Витория отказывался покидать клуб. Слова Зеленова передает "Спорт-Экспресс".

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"Нет, это неправда. Вся информация — в пресс-релизе. Это соглашение сторон, совместное решение", — заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что Витория отказывается расторгать контракт с красно-белыми. Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Под его руководством "Спартак" занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.