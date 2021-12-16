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45 минут назад

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Сегодня, 16 декабря, пройдёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч АПЛ
Фото: REUTERS REUTERS

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах.

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамаль Льюис, Джамал Ласселлс, Фабиан Шер, Хавьер Манкильо, Райан Фрейзер, Айзак Хэйден, Джонджо Шелви, Джейкоб Мёрфи, Аллан Сент-Максимен, Жоэлинтон.

Футбол,Айзак Хэйден,Джамал Ласселлс,Мартин Дубравка,Аллан Сент-максимен,Алисон Бекер,Райан Фрейзер,Фабиан Шер,Джейкоб Мерфи,Хавьер Манкильо,Алекс Окслейд-чемберлен,Эндрю Робертсон,Джордан Хендерсон,Мохамед Салах,Садио Мане,
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