«Ливерпуль» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Сегодня, 16 декабря, пройдёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.