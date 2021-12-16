Агент рассказал, что Паоло Ваноли стал новым тренером "Спартака"

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы тренера Паоло Ваноли, рассказал, что специалист стал новым наставником московского "Спартака", передает Twitter Tutti Convocati. "Паоло Ваноли — новый тренер "Спартака". Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром", - сказал Д'Амико. Напомним, что 15 декабря "Спартак" сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией. Он возглавил клуб в мае 2021 года. Под его руководством москвичи пробились в плей-офф Лиги Европы. В качестве сменщика Витории называется итальянский специалист Паоло Ваноли. Он работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере". Ранее комментатор Геннадий Орлов был удивлен возможному приходу итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака" и выразил надежду, что у бывшего наставника красно-белых будет новая хорошая работа в Европе.