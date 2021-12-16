Определились противники России в групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу по итогам жеребьевки в группе 2 дивизиона В Лиги наций сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании в группе 2 дивизиона, пишет ТАСС.
Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 состоятся в июне-сентябре 2022 года. Игры пройдут 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября.
Розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. В сезонах-2018/19 и 2020/21 сборная России также играла в дивизионе B. В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции, а во втором - второй с командами Венгрии, Сербии и Турции.
Как пишет РИА Новости, на групповом этапе сборные сыграют с соперниками дома и на выезде. Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А, а занявшие последние места в Лиге B опустятся лигой ниже.