Булыкин: Россия должна занять первое место в группе Лиги наций

"Я думаю, что в этой группе должны занимать первое место, хотя там есть команда Исландии, - сказал Булыкин. - Но считаю, что по уровню футболистов наша сборная сильнее. Конечно, исландцы в плане мотивации очень хороши, но в плане мастерства россияне посильнее. Поэтому россияне должны занимать первое место".