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1 час назад

Булыкин: российские футболисты должны занять первое место в группе Лиги наций

Сборная России по футболу должна занять первое место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий российской команды Дмитрий Булыкин.

Булыкин: Россия должна занять первое место в группе Лиги наций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне в группе сыграют с командами Исландии, Израиля и Албании.

"Я думаю, что в этой группе должны занимать первое место, хотя там есть команда Исландии, - сказал Булыкин. - Но считаю, что по уровню футболистов наша сборная сильнее. Конечно, исландцы в плане мотивации очень хороши, но в плане мастерства россияне посильнее. Поэтому россияне должны занимать первое место".

"Самый сильный соперник? Команда Исландии. Они сильны не только футбольным мастерством, но и духом. Они часто показывали нам, как настраиваются, как могут играть. Считаю их самым серьезным соперником", - добавил Булыкин.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне и сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Календарь встреч сборной России станет известен позднее.

Футбол,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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