Черчесов возглавит венгерский "Ференцварош"

Отмечается, что специалист согласовал условия сотрудничества с командой. Он будет представлен в качестве нового тренера "Ференцвароша" в начале следующей недели.

Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. В июле 2021 года он был отправлен в отставку.