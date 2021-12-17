Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавит венгерский "Ференцварош", передает Index.hu.
Отмечается, что специалист согласовал условия сотрудничества с командой. Он будет представлен в качестве нового тренера "Ференцвароша" в начале следующей недели.
В турнирной таблице чемпионата Венгрии "Ференцварош" занимает второе место, набрав 32 очка.
Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России.
Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. В июле 2021 года он был отправлен в отставку.
На место Черчесова был назначен Валерий Карпин. Ранее экс-форвард "Амкара" и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым.