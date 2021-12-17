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1 час назад

Карпин назвал лучший и худший матчи за время его работы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал лучший и худший матчи за время его работы в национальной команде.

Карпин назвал лучший и худший матчи за время его работы в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Однозначно Словения особняком стоит из-за уровня соперника. Игра была за шесть очков. Худший матч – игра с Хорватией. Уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. С точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией", - сказал Карпин в эфире "Матч Премьер".

Подопечные Валерия Карпина с 22 очками заняли второе место в группе Н и не смогли отобраться на турнир напрямую. Словакия с 14-ю баллами финишировала на третьей строчке.

В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира отечественные футболисты встретятся с Польшей. Игра состоится 24 марта в "Лужниках".

Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.00 по московскому времени. Вторая встреча пройдет также в "Лужниках" 29 марта. В случае победы над Польшей национальная команда сыграет в финале стыков с сильнейшим в противостоянии Швеция — Чехия.

В случае поражения от Польши россияне 29 марта сыграют товарищеский матч с проигравшей командой параллельной встречи.

Ранее Карпин ответил на вопрос о том, что национальная команда может не выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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