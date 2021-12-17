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1 час назад

Футболист Глушаков заявил о желании выпить с Путиным

Полузащитник «Химок» футболист Денис Глушаков заявил, что если бы была возможность выпить с любым человеком на планете Земля, то он бы выбрал президента России Владимира Путина. Футболист отметил, что для него нет других авторитетов, кроме него, сообщает Sports.ru.

Футболист Глушаков заявил о желании выпить с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть. Спросил бы, как ему живётся в России. Я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живётся. Вообще больше нет других авторитетов. Я — патриот своей страны, а он наш президент, — заявил Глушаков.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» располагаются на 16-м месте с 14 очками в активе. Глушаков в первой части сезона забил семь голов (три с пенальти).

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков поделился мнением о нынешней ситуации в московском «Спартаке». Он заявил, что ему больно смотреть за происходящим в бывшей команде.

Футбол,Денис Глушаков,Владимир Путин,Спартак,Sports.ru,
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