Футболист Глушаков заявил о желании выпить с Путиным

Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть. Спросил бы, как ему живётся в России. Я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живётся. Вообще больше нет других авторитетов. Я — патриот своей страны, а он наш президент, — заявил Глушаков.