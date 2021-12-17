Федун назвал Россию футбольным лилипутом

«Как бы обидно это не звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – заявил Федун в эфире телеканала «Россия 24».