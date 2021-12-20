Стали известны подробности контракта Мамаева с "Химками"

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подписал контракт с подмосковными «Химками» до конца сезона — 2021/22 с возможностью продления на год в случае желания обеих сторон. Об этом сообщает Sport24.

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19 декабря член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что команда подписала контракт с Павлом Мамаевым, однако клуб не раскрыл деталей соглашения.

Полузащитник выступал за «Ростов» с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями.

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», в «Химки» игрок перешел на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Краснодар», московские ЦСКА и «Торпедо».

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мамаева составляет €1,5 млн.

«Химки» после 18 туров чемпионата России занимают последнюю строчку турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.