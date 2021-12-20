"Барселона" намерена зимой избавиться от четырех игроков

Руководство "Барселоны" готовит чистку состава, в ходе которой клуб может расстаться с пятью футболистами.

Будущее ещё одного игрока на "Камп Ноу" пока находится под вопросом. Это Сержиньо Дест - его планируют продать только в случае поступления выгодного предложения.