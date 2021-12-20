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1 час назад

"Барселона" намерена зимой избавиться от четырёх игроков

Руководство "Барселоны" готовит чистку состава, в ходе которой клуб может расстаться с пятью футболистами.

"Барселона" намерена зимой избавиться от четырех игроков
Фото: Soccer NewsSoccer News

Правление "сине-гранатовых" твёрдо намерено текущей зимой избавиться от вратаря Нето, защитника Самюэля Умтити, хавбека Филиппе Коутиньо и форварда Люка де Йонга.

Будущее ещё одного игрока на "Камп Ноу" пока находится под вопросом. Это Сержиньо Дест - его планируют продать только в случае поступления выгодного предложения.

Уход нескольких футболистов позволит "Барсе" соответствовать правилам финансового фейр-плей, а также разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписывать новичков.

Футбол,
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