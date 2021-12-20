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2 часа назад

Буффон может стать игроком «Спартака»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в чемпионате России. 43-летний вратарь может пополнить ряды московского «Спартака», сообщает Serie B news.

Буффон может стать игроком «Спартака»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, у ветерана конфликт с руководством «Пармы», за которую он сейчас выступает, поэтому футболист хочет покинуть клуб, но завершать карьеру ещё не готов.

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли находится в хороших отношениях с Буффоном и уже позвал своего друга присоединиться к «красно-белым».

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к приобретению защитника молодежной сборной России.

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