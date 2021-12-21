Черчесов рассказал, готов ли помогать Карпину

«Когда я приходил после Слуцкого, мы с ним встретились, сидели два-три часа, общались, смеялись. Он подсказал мне нюансы. От Карпина инициативы не было. Если ему это не надо, значит, не надо. Завтра предложит ― решу. Я же не ему буду помогать, а сборной. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда», — передает слова Черчесова «Чемпионат».