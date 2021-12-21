Черчесов рассказал, готов ли помогать Карпину

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он помочь Валерию Карпину в сборной России.
«Когда я приходил после Слуцкого, мы с ним встретились, сидели два-три часа, общались, смеялись. Он подсказал мне нюансы. От Карпина инициативы не было. Если ему это не надо, значит, не надо. Завтра предложит ― решу. Я же не ему буду помогать, а сборной. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда», — передает слова Черчесова «Чемпионат».
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в ранге наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы, проиграв Бельгии и Дании. В июле 2021 года он был отправлен в отставку. 20 декабря он был назначен главным тренером венгерского клуба «Ференцварош».
После ухода Черчесова главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Команда под его руководством заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира и теперь ей предстоит сыграть стыковые матчи. 24 марта россияне встретятся с Польшей.