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1 час назад

Черчесов рассказал, готов ли помогать Карпину в сборной

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он помочь Валерию Карпину в сборной России.

Черчесов рассказал, готов ли помогать Карпину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда я приходил после Слуцкого, мы с ним встретились, сидели два-три часа, общались, смеялись. Он подсказал мне нюансы. От Карпина инициативы не было. Если ему это не надо, значит, не надо. Завтра предложит ― решу. Я же не ему буду помогать, а сборной. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда», — передает слова Черчесова «Чемпионат».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в ранге наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы, проиграв Бельгии и Дании. В июле 2021 года он был отправлен в отставку. 20 декабря он был назначен главным тренером венгерского клуба «Ференцварош».

После ухода Черчесова главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Команда под его руководством заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира и теперь ей предстоит сыграть стыковые матчи. 24 марта россияне встретятся с Польшей.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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