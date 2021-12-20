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55 минут назад

Черчесов нашел новую работу

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». Объявление о назначении российского специалиста появилось в официальном аккаунте клуба.

Условия контракта с 58-летним Черчесовым не сообщаются.

«Ференцварош» – лидер венгерского футбола последних лет. Команда из Будапешта выигрывала золото чемпионата три года подряд (с 2019-го по 2021-й) под руководством экс-форварда «Рубина» Сергея Реброва. Летом команду возглавил австриец Петер Штёгер. На днях его уволили – команда лидирует в чемпионате Венгрии, но опережает ближайшего преследователя всего на одно очко. Кроме того, «Ференцварош» неудачно выступил в Европе, не попав в Лигу чемпионов и заняв последнее место в своей группе в Лиге Европы.

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Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная России. Расположение национальной команды специалист покинул летом 2021 года, уступив место Валерию Карпину.

Футбол,Видео,Петер Штегер,Валерий Карпин,Сергей Ребров,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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