Черчесов нашел новую работу

«Ференцварош» – лидер венгерского футбола последних лет. Команда из Будапешта выигрывала золото чемпионата три года подряд (с 2019-го по 2021-й) под руководством экс-форварда «Рубина» Сергея Реброва. Летом команду возглавил австриец Петер Штёгер. На днях его уволили – команда лидирует в чемпионате Венгрии, но опережает ближайшего преследователя всего на одно очко. Кроме того, «Ференцварош» неудачно выступил в Европе, не попав в Лигу чемпионов и заняв последнее место в своей группе в Лиге Европы.