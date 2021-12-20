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53 минуты назад

Российских футболистов предложили штрафовать за плохую игру

Футболистов показывающих неудовлетворительные показатели необходимо штрафовать за плохую игру в сборной России. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев, передает «РИА Новости Спорт».

Российских футболистов предложили штрафовать за плохую игру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издание, политик планирует направить в ближайшее время соответствующее письмо министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову. Ввод санкций за неудовлетворительные показатели в сборной России, по мнению Хамзаева, станет «дополнительной мотивацией» для спортсменов.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — приводятся в материале слова Хамзаева, которые передала агентству его пресс-служба.

Футбол,Султан Хамзаев,Олег Матыцин,Александр Дюков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Единая Россия,Госдума,
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