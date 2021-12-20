Российских футболистов предложили штрафовать за плохую игру

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — приводятся в материале слова Хамзаева, которые передала агентству его пресс-служба.