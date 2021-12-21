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1 час назад

Черчесов заявил, что он готов вернуться в "Спартак"

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о возможном возвращении в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».

Черчесов готов вернуться в "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Готов ли вернуться в «Спартак», если позовут? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно», — сказал Черчесов.

Стоит отметить, что Черчесов ответил на этот вопрос до его назначения на пост главного тренера венгерской команды.

Станислав Черчесов начал тренерскую карьеру в Австрии, а первых серьезных успехов на этом поприще добился со «Спартаком», приведя команду к серебряным медалям чемпионата России в 2007 году. Польская «Легия» под его руководством в сезоне-2015/16 выиграла национальные чемпионат и Кубок. Сборную России специалист возглавлял с 2016 по 2021 год и помог ей добиться лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории: на домашнем ЧМ-2018 российская национальная команда пробилась в четвертьфинал, где уступила будущим серебряным призерам хорватам в серии пенальти.

Ранее Черчесов рассказал, почему ему не стыдно за сборную России на Евро-2020.

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