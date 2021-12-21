Черчесов готов вернуться в "Спартак"

Станислав Черчесов начал тренерскую карьеру в Австрии, а первых серьезных успехов на этом поприще добился со «Спартаком», приведя команду к серебряным медалям чемпионата России в 2007 году. Польская «Легия» под его руководством в сезоне-2015/16 выиграла национальные чемпионат и Кубок. Сборную России специалист возглавлял с 2016 по 2021 год и помог ей добиться лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории: на домашнем ЧМ-2018 российская национальная команда пробилась в четвертьфинал, где уступила будущим серебряным призерам хорватам в серии пенальти.