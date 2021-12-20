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32 минуты назад

Фанат "Спартака" получил рекордное наказание

Фанат московского «Спартака» получил рекордное наказание за зажженный стробоскоп на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фанат "Спартака" получил рекордное наказание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александра Кузнецова задержали 13 декабря во время матча в Сочи. Фаната обвинили обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей на трибунах. На него составили административный протокол, после чего Адлерский суд отправил болельщика под арест на неделю.

Помимо ареста, Кузнецову запретили посещать спортивные матчи в течение пяти лет. По информации источника, это одно из рекордных наказаний в российском футболе.

28 ноября произошло массовое задержание фанатов ЦСКА после окончания матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита». Полицейские сначала около часа не выпускали болельщиков с трибуны А стадиона «ВЭБ Арена», а затем задержали 408 фанатов за использование пиротехники. Некоторым фанатам выписали штрафы, а также запретили посещать стадионы на протяжении двух лет.

Футбол,Александр Кузнецов,ЦСКА,Зенит,Спартак,
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