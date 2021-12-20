Российские болельщики выразили соболезнования клубу Черчесова

Российские футбольные болельщики выразили соболезнования венгерскому клубу «Ференцварош» после назначения экс-главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Свои комментарии они оставляли в Twitter на официальной странице клуба.
Клуб «Ференцварош» анонсировал на своей странице в Twitter назначение Черчесова.
«Станислав Черчесов - новый главный тренер футбольной команды Ференцвароша», - говорится в посте, который проиллюстрирован фотографией Черчесова с официальной символикой клуба.
Российские болельщики в своих комментариях скептически оценили новое назначение.
«Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры», «Вы ошиблись. Черчесов не тренер, он полевой командир», «Мои соболезнования. Очень тяжело вам придется», «Спасли российские клубы, респект парням», «Rip Ferencvarosi», «Желаю терпения», - писали болельщики под сообщением.
Еще один подписчик напомнил стиль коммуникации Черчесова с журналистами.
«Журналистам приготовится. Целый стоп-лист слов будет к концу сезона», - написал один из прокомментировавших.
Таким образом он напомнил, что во время работы Черчесова главным тренером российской сборной журналисты составили целый список из слов, которые Черчесов называл «неправильными» и которые не рекомендовалось произносить в его присутствии. Среди них слова «беспокоить», «пережить», воспринять», «талант» и многие другие.
В свою очередь болельщики из Польши, где Черчесов тренировал «Легию», наоборот порадовались новому назначению тренера.
«Хороший выбор», «Удачи, Стас», «Лучший тренер, о котором вы только можете мечтать! Замечательный учитель! Удачи, братья мадьяры!», - писали они.
Черчесов сменил на посту главного тренера «Ференцварош» Петера Штегера. Ранее летом Черчесов покинул сборную России после того, как под его руководством национальная команда не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате Европы. Главным тренером российской сборной после этого стал Валерий Карпин.