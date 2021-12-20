Российские болельщики выразили соболезнования клубу Черчесова

Российские футбольные болельщики выразили соболезнования венгерскому клубу «Ференцварош» после назначения экс-главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Свои комментарии они оставляли в Twitter на официальной странице клуба.

Фото: © Пресс-служба Федерации гандбола России © Пресс-служба Федерации гандбола России

Клуб «Ференцварош» анонсировал на своей странице в Twitter назначение Черчесова.

«Станислав Черчесов - новый главный тренер футбольной команды Ференцвароша», - говорится в посте, который проиллюстрирован фотографией Черчесова с официальной символикой клуба.

Российские болельщики в своих комментариях скептически оценили новое назначение.

«Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, австро-венгры», «Вы ошиблись. Черчесов не тренер, он полевой командир», «Мои соболезнования. Очень тяжело вам придется», «Спасли российские клубы, респект парням», «Rip Ferencvarosi», «Желаю терпения», - писали болельщики под сообщением.

Еще один подписчик напомнил стиль коммуникации Черчесова с журналистами.

«Журналистам приготовится. Целый стоп-лист слов будет к концу сезона», - написал один из прокомментировавших.

Таким образом он напомнил, что во время работы Черчесова главным тренером российской сборной журналисты составили целый список из слов, которые Черчесов называл «неправильными» и которые не рекомендовалось произносить в его присутствии. Среди них слова «беспокоить», «пережить», воспринять», «талант» и многие другие.

В свою очередь болельщики из Польши, где Черчесов тренировал «Легию», наоборот порадовались новому назначению тренера.

«Хороший выбор», «Удачи, Стас», «Лучший тренер, о котором вы только можете мечтать! Замечательный учитель! Удачи, братья мадьяры!», - писали они.