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44 минуты назад

РФС и РПЛ поддержат УЕФА и выступят против ЧМ раз в два года

Руководство РФС поддерживает УЕФА, в том числе в несогласии с идеей проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в РФС и двух собеседников в клубах РПЛ.

РФС и РПЛ выступят против ЧМ раз в два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«РФС ценит отношения с ФИФА, но в вопросе реформы мирового первенства поддерживает УЕФА», – заявил источник в РФС, отметив, что в принятии решения организация проводит консультации с клубами РПЛ.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о консультациях РФС с клубами. «Мы вырабатываем единую позицию в РФС. В рамках РПЛ и РФС, а потом о ней будем заявлять. Публичная дискуссия тут не уместна», – заявил он, отказавшись озвучивать свою позицию.

Два собеседника из руководства клубов РПЛ добавили, что РФС проводил с ними консультации по вопросам ЧМ.

«Многие наши клубы также не видят особого смысла в проведении мирового первенства раз в два года», – отметил один из источников.

Напомним, инициатором проведения ЧМ раз в два года выступает глава ФИФА Джанни Инфантино, который хочет повысить доходность турнира и организации. Против этой идеи высказались УЕФА и КОНМЕБОЛ.

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