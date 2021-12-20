Смолов может продолжить карьеру в США

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов может покинуть РПЛ. Футболист заинтересован в том, чтобы продолжить свою карьеру в американской МЛС.
Хоккейный агент и глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн в интервью «Спорт Экспрессу» рассказал, что будет помогать Смолову перебраться в Америку.
«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача – принести варианты» - цитирует агента издание.
Ранее сообщалось, что Федор Смолов может перебраться в «Краснодар».