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49 минут назад

Девушка Кокорина сообщила о разрыве отношений с ним

Дарья Валитова на своей странице в Instagram сообщила о разрыве отношений с футболистом Александром Кокориным.

Девушка Кокорина сообщила о разрыве отношений с ним
Фото: InstagramInstagram

«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», - написала Валитова в ответ на вопрос подписчиков о разводе с Кокориным.

На вопрос, есть ли вероятность возобновить отношения, Валитова ответила, что у каждого давно своя жизнь.

Кокорин и Валитова были в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Футбол,Дарья Валитова,Александр Кокорин,
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