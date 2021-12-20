Девушка Кокорина сообщила о разрыве отношений с ним

Дарья Валитова на своей странице в Instagram сообщила о разрыве отношений с футболистом Александром Кокориным.
«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», - написала Валитова в ответ на вопрос подписчиков о разводе с Кокориным.
На вопрос, есть ли вероятность возобновить отношения, Валитова ответила, что у каждого давно своя жизнь.
Кокорин и Валитова были в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.