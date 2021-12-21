Ямайский форвард перешел в «Спартак»

Контракт с одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Николсон выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. За это время он провёл 83 матча за бельгийский клуб, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки 24-летний нападающий сыграл 29 матчей и отличился десять раз.