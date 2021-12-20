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1 час назад

Аршавин сообщил о серьёзных проблемах со зрением

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин откровенно поговорил о плохом зрении.

Аршавин сообщил о серьезных проблемах со зрением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Я бы хотел как можно меньше носить очки, но приходится. Хотя бы для того, чтобы видеть футбол в фрагментах, - заявил экс-футболист «КП».

Аршавин отметил, что проблемы начались еще с девяти лет, а рекомендации врача носить очки с заклеенной линзой тогда еще будущий звездный игрок отказался из-за реакции одноклассников.

Что касается оперативного вмешательства в проблему, Аршавин заявил, что несколько лет назад врачи ему сообщили, что шансов улучшить зрение не так много.

Напомним, что после завершения карьеры футболиста Андрей Аршавин работает в «Зените» и экспертом на «Матч ТВ».

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,
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