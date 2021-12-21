Черчесов рассказал о работе с Федуном в «Спартаке»

Влезал ли Федун в тренерский процесс? Нет. Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другое дело, что спросить и вмешиваться ― это разные вещи. Интересоваться и требовать ― да. А вмешиваться, менять что-то, что может повлиять на результат, ― нет. В раздевалке хозяин я. В клубе ― его владелец», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».