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22 минуты назад

Станислав Черчесов рассказал о работе с Федуном в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавивший венгерский «Ференцварош», рассказал о работе в московском «Спартаке» и своих взаимоотношениях с его президентом – Леонидом Федуном.

Черчесов рассказал о работе с Федуном в «Спартаке»
Фото: САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Спартак» был моим первым большим клубом ― спасибо Леониду Федуну за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда второе место считалось провальным (усмехается). Поэтому пришлось уйти. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из нас недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными.

Влезал ли Федун в тренерский процесс? Нет. Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другое дело, что спросить и вмешиваться ― это разные вещи. Интересоваться и требовать ― да. А вмешиваться, менять что-то, что может повлиять на результат, ― нет. В раздевалке хозяин я. В клубе ― его владелец», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Футбол,Леонид Федун,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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