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27 минут назад

Федун: "Спартак" не комментирует причины ухода Витории по требованию его адвокатов

Футбольный клуб "Спартак" не комментирует обстоятельства, связанные с уходом главного тренера команды Руя Витории, в связи с соглашением, в котором указано это требование от стороны португальца. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал владелец и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

"Спартак" отказался пояснять причины ухода Витории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спартак" объявил об отставке Витории 15 декабря. Его сменил на этом посту итальянец Паоло Ваноли.

"Мы достигли соглашения, что он [Витория] оставляет этот пост. И в нем есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие", - сказал Федун.

Витория возглавлял "Спартак" с лета этого года. При нем команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но вышла с первого места в группе в 1/8 финала Лиги Европы. В Тинькофф - Российской премьер-лиге после 19 матчей "Спартак" занимает девятое место.

Футбол,Леонид Федун,Спартак,
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