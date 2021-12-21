"Спартак" отказался пояснять причины ухода Витории

Футбольный клуб "Спартак" не комментирует обстоятельства, связанные с уходом главного тренера команды Руя Витории, в связи с соглашением, в котором указано это требование от стороны португальца. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал владелец и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

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"Спартак" объявил об отставке Витории 15 декабря. Его сменил на этом посту итальянец Паоло Ваноли.

"Мы достигли соглашения, что он [Витория] оставляет этот пост. И в нем есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие", - сказал Федун.