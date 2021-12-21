В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину

«У нас есть расширенный список, в нём находятся игроки, которые в той или иной мере свободные агенты, либо же те, кто в перспективе может сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, однако это сейчас не более чем пристрелочный список. Там много кандидатур, повторюсь. Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока ещё никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более чем наши размышления. Никакой конкретики», — цитирует Терюшкова Sport24.