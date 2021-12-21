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1 час назад

В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину и экс-футболисту сборной России Юрию Жиркову.

В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову и Кокорину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть расширенный список, в нём находятся игроки, которые в той или иной мере свободные агенты, либо же те, кто в перспективе может сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, однако это сейчас не более чем пристрелочный список. Там много кандидатур, повторюсь. Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока ещё никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более чем наши размышления. Никакой конкретики», — цитирует Терюшкова Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провёл четыре матча за «Фиорентину», не сумев отличиться результативными действиями. 38-летний Жирков пребывает в статусе свободного агента.

Ранее «Химки» объявили о подписании контракта с Мамаевым.

Футбол,Юрий Жирков,Александр Кокорин,Роман Терюшков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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