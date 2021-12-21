Футболист РПЛ пожаловался на проблемы с арендой жилья

Полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову отказались сдавать квартиру в Москве из-за его национальности. На расизм со стороны арендодателей футболист РПЛ пожаловался Sport24.

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Гаджимурадов отметил, что его редко принимают за дагестанца из-за голубых глаз. Однако в Москве у него возникли проблемы с арендой квартиры.

«С жильем трудности были много раз: "А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания". Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно», — рассказал полузащитник.

Футболист также отметил, что из-за национальности он столкнулся с невозможностью взять кредит. Гаджимурадов хотел купить телефон в кредит в магазине техники, но ему отказали из-за того, что он дагестанец. Однажды футболисту позвонили из банка и предложили оформить кредитную карту. Когда в процессе заполнения паспортных данных дошли до места рождения, полузащитнику в кредитке отказали.

«Зачем тогда звонить?» — спросил Гаджимурадов.