"Ливерпуль" заинтересован в Холанде

"Ливерпуль" заинтересован в норвежском форварде "Боруссии" Дортмунд Эрлинге Холанде, сообщает издание Sky Sport Deutschland.

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По информации источника, летом 2022 года "красные" намерены подписать классического центрального нападающего. Холанд – один из вариантов.

Также отмечается, что возможное подписание Холанда может стать аргументом "Ливерпуля" в переговорах по новому контракту с Салахом.