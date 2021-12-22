Левандовски оценил свои шансы на «Золотой мяч»

«Всё могут решить мелкие детали. Я могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать свои лучши

Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, мы должны быть реалистами. Я очень доволен своей карьерой. Но я всё ещё голоден — когда выигрываю чемпионат, хочу снова побеждать. Например, выиграть Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», — приводятся слова Левандовского в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.