«Реал» продлит контракт с Модричем при одном условии

Руководство мадридского «Реала» вступило в переговоры с представителями хорватского хавбека Луки Модрича. Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества, об этом сообщается на страницах Fichajes.

«Королевский» клуб предлагает опытному полузащитнику новый контракт с понижением заработной платы до восьми миллионов евро в год. В настоящий момент оклад 36-летнего полузащитника составляет 10,5 миллиона. Если получится договориться по зарплате, клуб продлит с Модричем контракт до середины 2023 года.