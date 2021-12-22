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17 минут назад

«Реал» продлит контракт с Модричем при одном условии

Руководство мадридского «Реала» вступило в переговоры с представителями хорватского хавбека Луки Модрича. Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества, об этом сообщается на страницах Fichajes.

«Реал» продлит контракт с Модричем при одном условии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Королевский» клуб предлагает опытному полузащитнику новый контракт с понижением заработной платы до восьми миллионов евро в год. В настоящий момент оклад 36-летнего полузащитника составляет 10,5 миллиона. Если получится договориться по зарплате, клуб продлит с Модричем контракт до середины 2023 года.

Хорват защищает цвета мадридского гранда с 2012 года. В текущем сезоне Лука сыграл 12 матчей в Ла Лиге и сделал четыре голевые передачи.

Футбол,Лука Модрич,Реал,
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