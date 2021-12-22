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1 час назад

В Эстонии от российского тренера отказались из-за гражданства

Главный тренер футбольного клуба "Динамо-Владивосток" Сергей Бойко рассказал, как в Эстонии от него отказались из-за гражданства.

В Эстонии от российского тренера отказались из-за гражданства
Фото: Кадр из видео/Спорт 25/YoutubeКадр из видео/Спорт 25/Youtube

"У меня было два предложения оттуда, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня российский паспорт. Отец у меня был военным, я родился на Украине. И, наверное, они думали, что у меня украинский паспорт. Но потом, когда начали общаться… Для них Украина и Россия оказались разными вещами. Я вот не могу это поделить. У меня папа — украинец, мама — русская", — приводит слова специалиста Sport24.

Бойко начал карьеру главного тренера в 2006 году в ФК "Нара-Десна". Работал главным тренером в клубах "Торпедо-РГ", "Химик", "Знамя Труда", "Зенит-Ижевск", "Вологда", "Иртыш", "Муром". Клуб Армянской премьер-лиги "Арарат" из Еревана под руководством Бойко выдал самый успешный старт за свою историю.

Ранее бывший защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев сравнил статус Станислава Черчесова и украинского тренера тираспольского "Шерифа" Юрия Вернидуба.

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