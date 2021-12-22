В Эстонии от российского тренера отказались из-за гражданства

"У меня было два предложения оттуда, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня российский паспорт. Отец у меня был военным, я родился на Украине. И, наверное, они думали, что у меня украинский паспорт. Но потом, когда начали общаться… Для них Украина и Россия оказались разными вещами. Я вот не могу это поделить. У меня папа — украинец, мама — русская", — приводит слова специалиста Sport24.